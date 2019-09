Am 3. Oktober 1992 gaben sich Michelle Robinson und Barack Obama in der Trinity United Church in Chicago das Jawort. Vor gut einem Monat feierten der derzeitige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und seine Ehefrau ihr 24. Jubiläum – und ihre Liebe ist in aller Munde.



Bilder der beiden als Studenten und Junganwälte machen schon seit geraumer Zeit die Online-Runde und jagen uns immer wieder Herzchen in die Augen. Anlässlich des Jahrestags erschien dann ein weiteres Hochzeitsbild der beiden und wir fordern jeden dazu heraus, sich das Bild einmal anzuschauen und nichts zu fühlen.



Zum Vergleich, hier sind die beiden heute: