Wenn es nach uns ginge, könnten wir bloß einmal mit den Fingern schnippen und – puff – würden eine frisch gebrühte Tasse Kaffee in den Händen halten. Tja, was sollen wir sagen? Wir sind diesem Traum jetzt einen ganzen Schritt näher. Laut Real Simple könnte es schon bald einen neuen Thermobecher mit dem Namen AnyCafé geben, mit dem wir uns unseren Morgenkaffee ganz einfach unterwegs aufbrühen können. So wie viele andere abenteuerliche Erfindungen zuvor ist auch AnyCafé ein Projekt von Kickstarter Der Becher ist im Grunde eine Miniaturausgabe einer normalen Kaffeekapselmaschine. Und da AnyCafé mit jeder Art von Kapseln funktioniert, serviert sie uns nicht nur den morgendlichen Coffee to go. Außerdem lassen sich damit auch Suppen , heiße Schokolade oder jedes andere heiße Getränk zubereiten. Der raffinierte Thermobecher versorgt uns mit allem, wonach wir uns an einem kalten Wintertag sehnen (mal abgesehen von einem guten Buch und einer kuscheligen Couch). Nun muss nur noch innerhalb von 28 Tagen das Finanzierungsziel auf Kickstarter erreicht werden und AnyCafé kann in die Produktion gehen.Die Kaffekapselmaschine selbst wurde übrigens einst von der Firma Keurig auf dem Markt eingeführt und gilt als eine der zentralen Erfindungen, wenn es um Effizienz in der Küche geht. Ihr durchschlagender Erfolg führte zu weiteren Erfindungen, darunter eine Küchenmaschine , die in 10 Minuten eine fertige Mahlzeit zaubert, ein vollautomatischer Cocktailmixer und ein Hightech-Entsafter . Von all diesen Innovationen kann AnyCafé uns aber am meisten überzeugen. Schließlich träumen wir jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit davon, wie schön es wäre, statt sich in die endlose Schlange im Coffeeshop einreihen zu müssen, selbst für den morgendlichen Koffeinschub sorgen zu können.Leider hat das Ganze aber auch einen kleinen Haken für unsere Umwelt. Was wir nämlich nicht vergessen sollten, wenn wir unseren frisch gebrühten Morgenkaffee genießen: Die Plastikkapseln produzieren eine Menge Müll.