Am 25. November zeigt uns Netflix mit vier exklusiven Comeback-Folgen, wie A Year In The Life der Gilmore Girls heute aussieht. Auf dem ersten, offiziellen Poster wurden Rory und Lorelai genauso inszeniert, wie man es sich als Fan der ersten Stunde gewünscht hat: Neben den beiden standen zwei gigantische Kaffeetassen im Rampenlicht. Entertainment Weekly berichtet, dass der Streaminganbieter des Vertrauens gerade vier neue Appetithappen veröffentlicht hat. Die frischen Bilder zeigen, was man im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter in Stars Hollow erwarten darf.Das Ergebnis? Die optischen Nebendarsteller auf den vier offiziellen Serienpostern sind ungefähr so überraschend wie der Einsatz der Kaffeetassen – und genau deshalb aufregend: Von Schneeflocken über Blumenblüten bis zu den Wunderkerzen für den vierten Juli und jeder Menge Herbstblätter ist alles dabei, was für die richtige Dosis Vorfreude sorgt. Nur noch 38 Mal schlafen!