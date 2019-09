Nur noch siebenundfünfzig Mal schlafen bis zur einzig wahren Koffeinquelle des Serienuniversums: Am 25. November öffnet Luke's Diner dank Netflix ganz offiziell wieder.Neben den kleinen Appetithäppchen bei Instagram , die die Gerüchteküche ordentlich befeuert haben, gibt es nun endlich etwas Handfestes zum Comeback von Rory und Lorelai: Der Streaminganbieter des Vertrauens hat Gilmore Girls: Ein neues Jahr (im englischen Original A Year In The Life) in der App mit einem neuen Poster versehen.Dafür hätte man sich keine bessere Woche aussuchen können. Am Donnerstag wurde in den USA der National Coffee Day gefeiert, am 1. Oktober zollt man der Existenz des koffeinhaltigen Heißgetränks auch international Respekt. Passend dazu teilen sich Lorelai und Rory auf dem neuen Poster das Rampenlicht auch mit zwei gigantischen Kaffeetassen, die zeigen, dass der Koffeindurst im Hause Gilmore traditionell größer ist als anderswo.„Drei Generationen von Gilmore-Frauen müssen sich innerhalb eines Jahres in Stars Hollow Veränderungen und komplizierten Familienbeziehungen stellen“: So lautet die offizielle Beschreibung der Serie aktuell. Insgesamt führen demnächst vier Folgen in jeweils 90 Minuten durch den Winter, Frühling, Sommer und Herbst in Stars Hollow.Wer möchte, kann Gilmore Girls: Ein neues Jahr laut HelloGiggles schon jetzt bei Netflix zu seiner Liste hinzufügen und wird dann direkt benachrichtigt, sobald die neuen Episoden online verfügbar sind. Darauf erstmal einen extragroßen Kaffee.