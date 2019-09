Vielleicht erinnert sich die eine oder andere noch an den Jungen, der einen in der Schule an den Zöpfen zog und mit Sand oder Papierbällchen beschmiss – natürlich alles, „weil er dich so mag“.Die zehnjährige Zoe hat offensichtlich die Nase voll davon.In einer brillanten Liste, die nichts anderes als ihre knallharten „Regeln & Vorschriften“ postuliert, erklärt sie ihrem Mitschüler Noah, der sie beim besten Willen nicht in Ruhe lässt, ganz genau, was Sache ist. Die Klassenlehrerin der beiden hatte den Zettel an Freundin und Twitter-Nutzerin @WhosDenverJones weitergeleitet, die sich vor Lachen und Bewunderung nicht mehr halten konnte – und das Regelwerk kurzerhand online teilte.