Die Originalversion von Mary Poppins aus dem Jahr 1964 präsentierte uns Dame Julie Andrews, Dick Van Dyke und ein paar unfassbar niedliche tanzende Pinguine in den Rollen ihres Lebens – und allesamt nahmen sie einen ganz besonderen Platz in unseren Herzen ein. Noch heute erinnert man sich nostalgisch an den magischen Schirm, der Mary & Bert über Zäune fliegen ließ, an das Zimmer, das sich auf Fingerschnips selbst aufräumte und vor allem an den großartigen Soundtrack. „Ein Löffelchen voll Zucker“ ist wohl einer der eingängigsten Ohrwürmer der Filmgeschichte.