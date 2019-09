Wieso tragen Brautjungfern eigentlich immer die gleichen Kleider? Deshalb!

In einem Video für Buzz60 erklärt Patrick Jones, dass die Tradition aus dem antiken Rom stammt und dass auch damals schon Brautjungfern und Braut die gleichen Gewänder trugen. Der Brauch sollte dazu dienen, potentielle Ablenker der Braut zu verwirren – ganz egal, ob Verehrer oder böser Geist –, weil sie inmitten ihrer identischen Brautjungfern nicht mehr zu erkennen sein würde. Indem du also in ein Kleid investierst, das du wahrscheinlich nur einmal trägst, schützt du dich immerhin davor, entführt oder besessen zu werden.