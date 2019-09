1. Während ich ein bisschen Gewalt vertrage, vertrage ich nicht Vergewaltigung und Inzest. Sogar meine Freundin Sara hat gemeint, dass der härteste Teil daran, einen Nicht-Fan zu überzeugen, „die problematische Weise, wie die Serie das Thema der sexuellen Gewalt behandelt“, ist. Ich freue mich nicht darüber, zu sehen, wie sich Menschen gegenseitig töten, entwürdigen und misshandeln. Ich will nicht Stunden über Stunden brutaler Quälerei und Dominanz ertragen müssen. Und ich kann keine Staffeln voller Inzest und Vergewaltigung ertragen. Das ist für mich im wahrsten Sinne des Wortes übelkeiterregend. Sorry, not sorry.



2. Ich habe nicht die Geduld, mir alle Namen einzuprägen und alle Charaktere und alles, was diese alternative Welt enthält. Ich weiß, dass es sich wie eine lahme Ausrede anhört, aber sogar mein Vater hat zugegeben, dass er die Serie Woche für Woche schaut und manchmal „vergisst, wer zur Hölle dieser Typ nochmal ist.“ Es ist anstrengend. Ich muss mir bereits so viele Dinge merken. Wie kann ich eine wandelnde und sprechende Enzyklopädie über Black Panther oder Batman sein, wenn ich mir all das auch merken muss?



3. Ganz ehrlich, es ist mir einfach scheißegal. Vielleicht erscheint das nicht wie das triftigste Argument. Aber ich habe das Recht, das zu denken. Genauso wie du total das Recht dazu hast, zu lesen, wie ich über eine Serie, die ich hasse, vom Hundertsten ins Tausendste komme und dabei zu denken, dass ich völlig bekloppt oder ein Idiot bin. Ich will keine weitere Fernsehserie. Ich will nicht ein Teil des popkulturellen Phänomens sein. Mich hat's wirklich nicht gekümmert, ob Jon Snow gelebt hat oder gestorben ist. Ich muss nicht sehen, wie die Mutter der Drachen nackt aus Flammen heraustritt und ich interessiere mich nicht für Theorien über die Handlung.



Ich verurteile dich nicht dafür, dass du dir nicht The Flash oder Arrow oder Better Call Saul ansiehst. Ich frage dich nicht, warum du Fargo nie eine Chance gegeben hast. Und ich verstehe total, wenn Pretty Little Liars nicht dein Ding ist. Also verschone mich.



Lasse uns einfach darauf einigen, dass wir uns uneinig sind.