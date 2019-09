Feministinnen haben eine lange Tradition, über Mainstream-Medien zu meckern. Von schädlichen Stereotypen über unrealistische Schönheitsideale, hin zu mangelnder Vielfalt und sexistischen Darstellungen — die Liste der Probleme bei der Darstellung von Frauen auf dem Bildschirm ist beunruhigend. Das ist auch enttäuschend, wenn man bedenkt, dass Frauen eine satte Publikumsmehrheit von 51 Prozent stellen. Lange genug haben wir uns nach Inhalten gesehnt, mit denen wir uns identifizieren können — authentische weibliche Erfahrungen und Perspektiven. Auftritt: Netflix.



Als Netflix die Bühne erstmals betrat, waren wir einfach nur begeistert darüber, DVDs mieten zu können, ohne das Haus zu verlassen. Wir hatten keine Ahnung, dass die Beziehung so ernsthaft werden würde. Schnellvorlauf zu einem On-Demand-Streaming-Dienst und kulturellem Phänomen, bei dem Frauen merklich weniger unterrepräsentiert sind. Mit mehr als 50 Auszeichnungen erwarb sich Netflix einen großen Teil seines Erfolges damit, Frauen zu vertreten und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen.



Nicht zu verwechseln mit Nischenangeboten, die sich ausschließlich an Frauen richten — Lifetime, zum Beispiel. Netflix erledigt den Job, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. das Tolle an Netflix ist, dass man von einer durch Frauen vorangetriebenen Sendung wie Jessica Jones zu etwas ganz anderem wie Narcos wechseln kann. Diese Fortschritte in Richtung einer geschlechtlich ausgewogeneren Medienlandschaft machen Netflix so besonders. Nur die Zeit wird zeigen, ob die Dynamik aufrechterhalten werden kann.



In einer Zeit, in der die Medien Frauen an den Rand drängen und sich an den Mythos klammern, dass von Frauen vorangetriebene Inhalte nicht rentabel sind, sehen wir uns an wie Netflix die Messlatte hoch gesetzt und unsere Herzen gestohlen hat.