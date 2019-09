Die coolsten Serien, die ihr jetzt auf TNT Comedy gucken könnt

Bei Fans von Serienklassikern wie Friends, King of Queens und Co. flimmert der Bezahlsender TNT Comedy wahrscheinlich längst täglich über den Bildschirm. Kein Wunder, der Kanal hat nämlich einiges zu bieten: Mit Sitcoms und Comedyshows wie Two and a Half Men, 2 Broke Girls und Man Seeking Woman sind hier Lacher garantiert. Serien wie Girls, Younger und Girlfriends’ Guide to Divorce schlagen auch mal leisere Töne an. Neben Produktionen des US-Schwesternsenders TBS wie etwa The Detour oder Search Party, die auf TNT Comedy ihre deutsche Erstausstrahlung feiern dürfen und durften, lohnt es sich auch die eigenproduzierte Show Ponyhof einzuschalten.



Und das Beste: Werbepausen innerhalb der Sendung? Fehlanzeige! Für Freunde des Originaltons außerdem werden alle Programminhalte soweit verfügbar im Zweikanalton auf Deutsch und Englisch ausgestrahlt. Damit ihr aber bei all den sehenswerten Shows nicht den Überblick verliert haben wir euch eine kleine Übersicht dem den coolsten neuen und altbekannten Serien, die derzeit oder in naher Zukunft auf TNT Comedy zu sehen sind, zusammengestellt.