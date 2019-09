Als Kind erscheinen einem alle Filme als unschuldig. Wieviele erwachsene Witze sind als Kind über dich hinweg gegangen? Shaggy in Scooby-Doo, der seine Liebe für Mary Jane ausdrückt oder Mrs. Doubtfires gelegentlich ziemlich anschauliche Art zu reden: Die Liste ließe sich fortsetzen.



Natürlich gab es auch in Disney-Filmen so einige „erwachsene“ Momente. Pixar ist bekannt dafür, erwachsenen Humor in ihren Filmen zu verstecken (zum Beispiel der weibliche Kran – auf englisch „Hooker“ – in Toy Story). Oftmals gewinnen bestimmte Zitate, nunja, an Farbe, wenn man sie außerhalb des Kontexts betrachtet. Nachfolgend findet ihr 30 Zitate aus Disney-Filmen, über die ihr in Zukunft zweimal nachdenken werdet. Bitte entschuldigt vorab, eure Kindheit ruiniert zu haben. Wir müssen alle irgendwann erwachsen werden.