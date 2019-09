Die R29 Fashion Show: 15 Looks, die zeigen, wie „Beautiful Diversity“ wirklich geht

Mit dem Projekt „15 Looks Beautiful Diversity“ wollen wir das ändern. Ein Projekt, das den Einkäufern und allen Besuchern der Show&Order Messe dabei helfen soll, zu verstehen, dass Diversity funktioniert, auch beim Endkonsumenten. Unsere liebsten Berlin-Girls Masha Sedgwick Lisa Banholzer und Walesca Frank ) sowie Refinery29 Germany Staff Cloudy Zakrocki und Katja Schweitzberger schlüpfen hierfür in die Rolle von Stylistinnen und liefern Inspiration und Ideen, damit sie diverses Styling und Schaufensterpuppen in ganz Deutschland umsetzen können. Diversität zeigt sich allerdings nicht nur in Hautfarben, sondern auch in Körperformen. Das Problem hierbei und damit auch für uns: Sample Size bei Kleidung ist eben Sample Size – und das ist eine 36. Wir brauchen Samples in alles Größen, damit Diversität im Modekontext richtig funktioniert. Hallo, es ist 2017! Get over it. Bei der nächsten 15 Looks Show können wir dann hoffentlich auf Kleidersamples zurückgreifen, die auch Frauen jenseits von Kleidergröße 40 passt.