11 gute Geschenke für den 30. Geburtstag

30. Diese magische Zahl, die alle 29-Jährigen wie ein zentnerschweres Päckchen mit sich herumtragen, als würde es sie kurz vor ihrem 30. Geburtstag begraben oder zumindest so schwer für die Zukunft beschädigen, dass sie nach diesem unheilbringenden Tag nicht mehr lebensfähig sind. Da ich selbst bald 30 werde und dementsprechend auch viele meiner Freunde, ist es wichtig, ihnen diesen schlimmsten aller Geburtstage ihres noch jungen Lebens etwas leichter zu machen. Denn es ist ja auch so: Während man sich in den Zwanzigern noch über Alkoholgeschenke und Konzertkarten freut, muss jetzt was her, dass Tragweite hat – oder zumindest nicht ganz daran erinnert, dass man jetzt 1/3 seines Lebens hinter sich hat.