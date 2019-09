8 tendances automnales qui mettent de bonne humeur

L'automne est là et on en est toujours à se demander où on ferait le mieux d’investir son budget shopping. Parmi toutes les nouvelles tendances, lesquelles feront le meilleur retour sur investissement ? A l’évidence, on veut toutes des pièces qui nous font nous sentir bien. Sachant qu'une séance de shopping libère déjà de l'endorphine - au même titre que faire du sport ou faire l'amour - pourquoi pas prolonger les choses et choisir des looks qui boostent le moral ?