Quand on pense à l'hiver, on pense certes aux fêtes de fin d'année, mais la baisse des températures et les journée qui se raccourcissent chaque jour un peu plus ont de quoi affecter le moral des personnes les plus positives. C'est pourquoi, à l'approche de l'hiver, il est important de s'adonner à des activités qui maintiennent le niveau d'endorphines au beau fixe : s'entourer d'êtres chers, faire du sport, bien manger et — si vous êtes comme nous — faire du shopping. (A prendre au deuxième degré bien entendu : la thérapie du shopping ne remplace en aucun cas une vraie thérapie.)

Mais si vous avez cliqué sur cet article, vous êtes probablement déjà au fait de l’effet que peut avoir une petite emplette sur le moral, et vous comprenez à quel point il peut être utile d’avoir une pièce qui vous pousse à vous sortir du lit un matin sombre lorsque les températures commencent à chuter. Et pour ce qui est des vêtements, le but est d’en avoir pour son argent, tant sur le plan numérique que sur le plan émotionnel. En gardant cela à l'esprit, nous avons entrepris de trouver les tendances automnales les plus positives de la saison, afin de nous assurer que votre achat passe votre garde-robe au filtre rose. Des flanelles à carreaux réconfortantes aux blouses légères, cliquez pour découvrir les pièces qui vous donneront une raison d'être joyeu·x·se durant les jours les plus sombres de l'hiver.