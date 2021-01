Une fois que la nouvelle de notre relation s'est répandue, je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Moi, l'enfant heureuse et énergique était devenue une victime, muette, timide et craintive, qui ne voulait plus parler à personne. Je pensais que lorsque je parlais, les gens pouvaient entendre la honte et la culpabilité que je ressentais à l'intérieur de moi. J'étais dans une optique d'auto-destruction et j'ai commencé à tomber dans le gouffre sans fond de la dépendance. Mon bourreau s'en est sorti sans aucun problème, tandis que moi, j'étais blâmée et humiliée. Alors, j'ai fait comme les adultes dans ma vie et je me suis jeté la faute.