Autre domaine florissant : celui de la cosmétique, qui comme on le sait compte parmi les industries les plus innovantes au monde. Après le succès de ModiFace, l’app qui permet d’essayer une quantité de looks différents ou encore Style My Hair, L’Oréal propose maintenant aux utilisateurs de discuter avec un bot via Messenger. Bref, on n’a jamais été aussi à même d’« essayer avant d’acheter » ou de s’amuser avec son look - sans engagement. Car c’est aussi la volonté qui se cache derrière ses apps : sous couvert de permettre à l’utilisateur de simuler « ce à quoi il pourrait ressembler » ou de le « servir gratuitement », ces apps entendent bien transformer l’utilisateur en consommateur. Tant qu’on le sait, on n’a rien contre pouvoir essayer plus de 20 000 produits de beauté sans bouger de son canapé.