Pourquoi je chéris mes amitiés superficielles & vous devriez en faire autant

On nous dit souvent qu’il faut être prêt à tout lâcher pour ses amis. Un·e ami·e sur qui on ne pourrait pas compter serait une personne qui ne pense qu’à elle. Mais Julie et moi, on a une relation « superficielle » et ça nous va bien comme ça. Elle n’est pas ma seule amie du genre d’ailleur. Je compte parmi mes ami·e·s de nombreuses personnes charmant·e·s, occupé·e·s, chaotiques et peu fiables, et ça ne me pose absolument aucun problème. Une fois, une amie a annulé un week-end la veille de notre départ. Cela n’a pas empêché les autres de profiter du voyage. Un ami et moi avons déjà changé nos plan de nous retrouver quatre fois cette semaine et c’est très bien comme ça. Une autre amie m'a même parlé de son repas d'anniversaire après l'événement, en disant : « J'aurais vraiment aimé que tu viennes, mais je savais que tu serais très occupée, alors je ne t'ai même pas invitée. » Certains auraient été blessés, mais je savais que ça ne la dérangeait pas et moi non plus.