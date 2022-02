Alors que certaines personnes, comme Brooke, se rendent dans une enseigne de piercing réputée, d'autres considèrent l'expérience du piercing comme un acte sexuel, qu'elles peuvent pratiquer avec un partenaire ou même un·e pro-domme. Les piercings font partie d'une catégorie plus large [de kink] appelée "needle play". C'est une pratique courante chez les pro-dommes", explique Michael Aaron , sexologue à New York et auteur de Modern Sexuality : The Truth about Sex and Relationships. Mistress Bettie Bondage , dominatrice professionnelle et éducatrice BDSM, affirme que beaucoup de ses client·es demandent à être piercé·es. "En tant que sadique, je suis plus qu'heureuse de me plier à cette demande", déclare Bettie Bondage.