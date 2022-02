En tant que femme trans, il n’y a rien que je désire plus que d’être mère

Quand je dis aux gens que ce qui me rend le plus triste, ce qui me fait le plus souffrir, c'est de ne pas être mère, ils me répondent au choix : "Tu ne sais pas la chance que tu as", "J'aimerais que quelqu'un me débarrasse du mien !" et le plus courant : "Les enfants, c'est tellement de soucis, c'est pour ça que tu as l'air si jeune !".