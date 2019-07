Dans l’économie des réseaux sociaux, les « likes » représentent la monnaie la plus courante — et cette « course aux likes » peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale et favoriser les tendances addictives de certains utilisateurs. Cette annonce a été accueillie avec des réactions largement positives. Pourtant, cela soulève également quelques interrogations : quel impact aura ce changement sur les influenceurs et les créateurs de contenu, pour qui les likes sont un véritable gagne-pain ?