Surprise : pour Vera Eck, il y a des situations où le silence radio (la deuxième option donc) est tout à fait appropriée. « Je pense que couper le contact avec quelqu’un peut être tout à fait justifié et bénéfique. L’option la plus safe reste pour autant la première. Mais si vous avez déjà plusieurs fois évoqué le problème, et que vous vous trouvez en plus dans une relation abusive - que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou financier - alors pas besoin de vous justifier et faire trainer ca en longueur. Partez aussi vite que possible. »