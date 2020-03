Mode : 4 façons de porter la combi-pantalon cette saison

Comme en toute période d'incertitude, on a tendance à se tourner vers les choses qui nous apaisent, et pour nous, c'est la mode. Alors on s’est dit qu’on allait en profiter pour revenir sur les tendances phares du mois de la mode. Lors de la Fashion Week de Paris, on a pu observer un certain nombre de looks gagnants, allant de petits sacs féminins délicats au camaïeu de verts qui a déferlé sur les rues de la capitale. Mais si on devait nommer une tendance gagnante cette saison, ce serait la combi-pantalon.

Une combinaison, c'est un peu comme un chapeau sur vos cheveux des mauvais jours : une solution élégante pour dissimuler ce qui pourrait autrement être une situation désastreuse. Mais elle peut aussi être un vêtement haute couture, selon la façon dont vous la portez et comment vous l'accessoirisez. Les combinaisons en cuir se distinguent à coup sûr, par exemple, tandis que les salopettes en denim permettent d'expérimenter sans cesse de nouvelles tenues (pensez aux talons néon et aux ceintures over-size). Vous pouvez même vous habiller avec une pièce d'inspiration militaire conçue pour allier mode et fonctionnalité. Quel que soit votre style, la combinaison promet de devenir la pièce maîtresse de votre garde-robe en raison de sa versatilité et de sa popularité croissante dans le milieu de la mode. Nous avons répertorié quatre façons différentes de se mettre au diapason de la tendance, selon les participants de la Fashion Week de Paris, alors faites défiler le diapo pour découvrir comment trouver la combinaison gagnante.