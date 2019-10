« Comme les gens passent la plupart de leurs journées sur les écrans, l'exposition constante à la lumière bleue nuit à leurs yeux et à leur santé, » explique Justin Barrett, PDG de Healthe, une entreprise qui à l’origine d’une technologie qui protège les yeux. « La lumière bleue émise par nos écrans a été associée à plusieurs symptômes classés par la communauté des soins oculaires comme la fatigue oculaire numérique ou le syndrome de vision par ordinateur, ainsi que la perturbation du rythme circadien (notre horloge biologique). La perturbation du sommeil est également une grave préoccupation, surtout chez les enfants et les adolescents, qui sont plus susceptibles d'être sensibles à ses conséquences comme la fatigue persistante, le manque d'appétit et les troubles du sommeil. Nous devrions être prudents quant aux effets potentiels à long terme et à l'exposition accumulée aux écrans éclairés par LED. »