L’objet de votre convoitise va évoluer au fil des âges, tout comme le fera l'intensité du sentiment. Je crois que je ne ressentirai plus jamais rien d’aussi fort que l’envie, presque douloureuse, de posséder cette poupée de porcelaine quand j’avais 7 ans. J’épiais Emily, une beauté aux grands yeux verts et aux boucles dorée, dans la vitrine d'un magasin de jouets. Elle reste à ce jour l’amour le plus pur de ma vie. Mais désirer un Furby alors qu’ils étaient impossibles à trouver en 1998 ? C’est là la première expérience qui m'a donné le frisson de la chasse. Mon crush sur les joggings Juicy Couture quelques années plus tard était moins basé sur ma passion pour le velours rose et plus sur la peur d’être la seule personne de 5e qui n’en avait pas. (pour info, je n'ai jamais réussi à mettre la main dessus, tout comme c'est le cas pour les mèches effet mouflette en vogue à l’époque, et si vous voulez mon avis, ce n’est pas plus mal.)