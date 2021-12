Champignons hallucinogènes : pourquoi un tel succès auprès des femmes

Les champignons - hallucinogènes ou non - sont partout en ce moment. Ils sont à la mode et sont présents sur tout, des pulls Zara aux boucles d'oreilles Urban Outfitters en passant par les t-shirts Online Ceramics. Vous pouvez acheter des pots en forme de champignons, des lampes champignons et des imprimés ornés d'illustrations encyclopédiques de différentes espèces. Et ce n'est pas tout : sur TikTok, le hashtag #tripptok - volontairement mal orthographié pour échapper à la modération - compte plus de 74 millions de vidéos, dont la grande majorité traite de la consommation de champignons. Sur Netflix, un épisode mémorable de The Bold Type montrait Jane et Sutton en plein trip aux champignons au boulot , tandis que le documentaire Fantastic Fungi de 2019 propose une plongée dans les vertus - curatives ou non - des champignons.