D'excellentes performances (et interprètes) comme Rothwell dans le rôle de Belinda sont gâchées par le fait que les personnages noirs et hawaïens - les mieux placés pour critiquer leurs oppresseurs blancs à travers le prisme de la race, de la classe et du sexe - sont mis sur la touche pour se concentrer sur la Véritable Histoire : l'humanité des Blancs riches et puissants. Dans la lutte pour le pouvoir, les riches Blancs sortent plus victorieux que jamais, le directeur d'hôtel blanc exploité finit par mourir, et les personnages noirs et hawaïens ont à peine le temps de faire leur apparition. Il s'agit, après tout, d'une histoire en six épisodes sur des Blancs pour des Blancs, créée, écrite et réalisée par un Blanc, Mike White de son nom (comment résister au jeu de mots).