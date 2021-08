Pourquoi tant de jeunes femmes s’identifient comme demisexuelles

Il n'est peut-être pas vraiment surprenant que pour Maria, Kimi et Zara, le sexe et l'intimité soient des sujets à aborder avec précaution. Toutes trois sont des femmes de la génération Z qui ont grandi pendant la troisième vague du féminisme - une période assurément marquée par de grandes avancées en matière d'égalité des sexes, mais aussi où le contenu prétendument "sex positif" pullulait sur Tumblr et où l'hypersexualité était présentée comme une forme d'émancipation. Beaucoup de jeunes femmes d'aujourd'hui ont grandi en rebloguant des GIFs sans contexte d'hommes étranglant des femmes et en chantant des paroles de Lana del Rey comme "my pussy tastes like Pepsi cola", croyant à tort qu'être une bonne féministe était synonyme d'avoir une vie sexuelle débridée. Il semblait y avoir très peu de place sur des sites tels que Tumblr pour l'idée que, parfois, avoir le contrôle sur son corps, c'est choisir de ne pas avoir de relations sexuelles.