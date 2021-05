L'équipe de Shadow and Bone a fourni un travail considérable pour mettre en avant ces thèmes d'empowerment - et pour que tout le monde soit à l'aise sur le plateau. Alors que Mei Li était "un peu" anxieuse, sachant à quel point les acteur·ices peuvent se sentir "vulnérables" dans ces situations, chaque mouvement de la scène était écrit dans le scénario et validé avant le tournage. La relation hors écran de Mei Li et de son partenaire de scène, Ben Barnes, a également contribué à la réussite du tournage, comme l'a fait remarquer Mei Li : "À ce stade, Ben et moi étions de très bons amis. C'était juste marrant et je me suis sentie très à l'aise. Je me sentais très en sécurité dans cet environnement".