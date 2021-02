Ces détectives virtuels ont transmis la vidéo suspecte à leurs amis en ligne. La vidéo originale a été visionnée un peu moins de 29 millions de fois au moment de la publication, et probablement plus maintenant que la série Netflix est en ligne. La vidéo a également été diffusée en Chine, où elle a été visionnée trois millions de fois et a suscité plus de 40 000 commentaires au cours des dix premiers jours, selon Medium's Matter. Des téléspectateurs enthousiastes ont partagé leurs théories à propos de la séquence sur YouTube et Reddit. Ils ont analysé son Tumblr à la recherche d'indices sur son identité et sur l'endroit où elle aurait pu aller. Le slogan de sa page était une citation de Chuck Palahniuk, auteur de Fight Club : "You re always haunted by the idea you're wasting your life" (Vous êtes toujours hanté par l'idée que vous gâchez votre vie). Un autre indice possible ?