Nous avons tou·te·s perdu quelque chose en 2020 : du temps, un emploi, des êtres chers, des amitiés, sans parler de notre sentiment de normalité. Et si vous n'avez pas encore pris le temps de bien faire le deuil de ces pertes, alors servez-vous de l'énergie de cette pleine lune pour le faire. Si vous avez perdu le contact avec les personnes que vous aimez à cause de la pandémie - ou si vous avez perdu le contact avec vous-même - les pouvoirs de guérison de cette Lune peuvent être utilisés à votre avantage et vous aider à vous rattraper. Certes, on ne peut pas aller de l'avant si l'on regarde en arrière, mais on ne peut pas non plus avancer si des affaires inachevées restent derrière nous.