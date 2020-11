La nouvelle fonction astrologie de Snapchat vous en dira long sur vos amis

Les étoiles peuvent nous en dire beaucoup sur nous-mêmes et sur la façon dont nous parcourons notre vie : un Bélier sera plutôt fonceur, une Vierge se reposera sur la logique, et un Cancer pourra laisser ses émotions guider son chemin. L'astrologie peut également nous donner un aperçu de nos relations, qu'elles soient platoniques ou romantiques. Mais cette dernière est plus complexe que vous ne le pensez, et est bien plus qu'un signe solaire. Désormais, cette connaissance est encore plus facile d'accès grâce à la nouvelle fonctionnalité astrologie de Snapchat.