Le guide pour identifier les fake news sur les réseaux sociaux

Une fois que vous avez pris votre temps pour rechercher et réfléchir sur les informations que vous voyez sur les réseaux sociaux et qui ou quoi les partage, et que vous décidez qu'elles sont potentiellement fausses, le Dr Trevisan vous conseille de signaler ce tweet ou ce post dès que possible. "C'est tout à leur honneur que les plateformes ont élargi leur champ d'action à la désinformation et qu'elles ont engagé du personnel supplémentaire pour se pencher sur ces questions", dit-il. "Donc, bien que Facebook adopte une approche plus générale que je ne considère pas comme efficace, il y a toujours des personnes qui examinent ces signalements, et il est très important que chacun les soumette".