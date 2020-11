La nouvelle saison de Grey’s Anatomy pourrait bien être la dernière

La saison 16 de Grey's Anatomy a été écourtée en raison de la pandémie, coupant au moins deux épisodes importants pour l'intrigue. La dernière fois qu'on a vu Meredith Grey (Ellen Pompeo) et sa bande, ils faisaient tout leur possible pour tenter de découvrir ce qui n'allait pas chez Richard Webber (James Pickens Jr.). Tous ceux qui n'étaient pas dans le bloc opératoire avec Richard étaient soit en train d'accoucher, soit en pleine crise existentielle, soit en train de vivre une rupture de leur relation. Un chaos général - bref, un épisode typique de Grey's Anatomy. Les enjeux sont encore plus importants pour la prochaine saison de la série, et pas seulement en raison de toutes les intrigues en jeu. Il se pourrait bien qu’il s'agisse de notre toute dernière saison de Grey's Anatomy. Lors d'une interview avec Variety, l'actrice principale de la série a révélé qu'elle ne savait pas combien de saisons du drame médical étaient encore prévues. En réalité, la fin de la série pourrait être plus proche qu'on ne le pense.