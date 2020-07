Cursed : la rebelle : retour sur la fin de la saison 1

Merlin ne dit pas où il va, mais on peut probablement le deviner. Il vient de voir sa fille, Nimue et reine des Faë, soi-disant morte. Il doit avertir les Faë et Arthur (Devon Terrell) que Nimue n'est plus de ce monde. Merlin se montre également vengeur à ses débuts, il voudra donc venger la mort de sa fille et détruire les Paladins Rouges. Dans la saison 2, Merlin cherchera certainement à retrouver les Faë et Arthur pour leur faire partager ce qui s'est passé et leur prochaine cible.