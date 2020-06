Mercure entre dans sa deuxième phase rétrograde de l’année

On y est. Mercure, la planète de la réflexion et de la communication, a entamé le 18 juin sa deuxième rétrogradation de l'année. Habituellement, lorsque Mercure rétrograde, on peut s'attendre à une rupture totale de la communication, de l'expression de soi et des voyages. Au cours de cette période, on peut également s'attendre à des résultats assez révolutionnaires.