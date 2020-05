TikTok : une journée black-out pour dénoncer le racisme

On dira ce qu'on voudra, internet n'est rien de plus qu'une extension du monde réel. Et, comme dans le monde réel, alors que des titres comme "Renegade" et "Say So" font un carton sur la très populaire plateforme TikTok, leurs créateurs noirs sont largement relayés au second plan. Mais, encore une fois, tout comme dans le monde réel, internet est une plateforme qui permet aux communautés de grandir et se soutenir les unes les autres. Et c'est exactement ce qui se passe sur TikTok en ce moment.