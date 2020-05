Astro : que nous réserve la rétrogradation de Saturne ?

Saturne est aussi la planète qui régit le karma. Ce mouvement rétrograde est donc un bon moment pour faire le point sur votre comportement passé ; vous pourriez finir par payer pour toutes les actions négatives ou les problèmes non résolus qui se sont accumulés dans votre vie. Ce n'est pas une mauvaise chose. Une fois que tout aura été mis en lumière et que la dette karmique aura été payé, vous pourrez repartir en vous sentant plus léger·e et en harmonie avec le monde.