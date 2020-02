Love Is Blind sur Netflix : un tournage qui ne date pas d’hier

Lors d'un événement Love Is Blind fin février, le candidat Damian Powers (qui avait demandé la main de Giannina Milady Gibelli dans l'émission de télé-réalité) a révélé à Refinery29 que le tournage de la première saison avait été bouclé le 15 novembre 2018. Si on fait les calculs — 38 jours au total, 10 jours dans les nacelles et 28 jours en face à face — ça voudrait dire que les couples de Love Is Blind se sont rencontrés dans les nacelles autour du 9 octobre 2018, et en personne le 19 octobre 2018. C'était il y a plus d'un an. Ces couples ont donc vécu cette folle expérience et doivent garder leur mariage ou leur rupture secret depuis plus de 14 mois. À titre de comparaison, les candidats du Bachelor doivent généralement garder leur statut de couple secret pendant un peu plus de trois mois (et certains ont même accidentellement révélé leur choix final après quelques semaines).