Tout ce qu’il faut savoir sur le dernier Galaxy Note de Samsung

Le nouveau modèle est disponible dans les couleurs Aura Glow, Aura White et Aura Black, qui sont beaucoup plus élégantes que le bleu et lavande du Note 9. En termes de taille, le Note 10 est équipé d'un affichage infinity de 6,3 pouces, tandis que le Note 10 Plus et le Note 10 Plus 5G font 6,8 pouces, ce qui en fait le plus large écran jamais créé par Samsung pour un smartphone. Pour ce qui est du prix, la Note 10 démarre à 959 €, tandis que la Note 10 Plus est à 1 109 € — à titre de comparaison, les Galaxy S10 démarre à 909 €, S10e (749,99 €) et S10 Plus (1 009 €).