Dernière question enfin, plus joueuse : « Quel est le plus beau son que vous ayez entendu ? »

« Quand Malia et Sasha était nouveau-nés, Barack et moi adorions passer des heures à les regarder dormir. On adorait écouter les petits bruits qu'elle faisait, surtout quand elles dormaient à poings fermés. Je sais très bien à quel point ses premiers mois peuvent être épuisants, il n'y a aucune doute là-dessus. Je pense que vous en savez quelque chose....Savourez ces instants car ils sont précieux. »