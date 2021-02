BECCA Cosmetics

Your Glow-to Glow Primer, Highlighter & Lip Kit

$30.00 $14.97

Buy Now Review It

At Nordstrom Rack

About This Item Details Perfect for on the go glow! A limited-edition makeup set featuring a travel-friendly trio of BECCA’s glow-to bestsellers: a mini Shimmering Skin Perfector(R) Pressed Highlighter in C Pop, travel size Backlight Priming Filter and mini Ultimate Lipstick Love in Orchid. - 3-piece kit - Value: $57 - 3.8" W x 1" L x 5.3" H - For directions and ingredients, see "Additional Info" - Made in Canada Kit includes: - Backlight Priming Filter (0.5 fl. oz.)? - Mini Ultimate Lipstick Love (0.07 oz.) - Mini Shimmering Skin Perfector(R) Pressed (0.085 oz.)