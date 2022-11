Womanizer

Der neue Womanizer Liberty mit Pleasure Air Technologie und hygienischer Verschlussklappe. Spezielle, bunte Edition Von Lily Allen Kompaktes Modell Hochwertiger Stimulator Magnetverschluss Sechs Luftdruckeinstellungen Wasserdicht Wiederaufladbar Farbe: Orange Wie funktioniert der neue Womanizer Liberty? Die Womanizer-Flotte hat Verstärkung! Der neue Liberty-Auflegevibrator mit 6 verschiedenen Intensitätsstufen ermöglicht Dir Stimulation von ganz sanft bis sehr intensiv – je nach Lust und Laune. Dabei wird Deine Klitoris von der kleinen Öffnung vorne am Toy leicht angesaugt und durch pulsierende Druckwellen stimuliert. So kommt es zu einem ganz neuartigen Lusterlebnis, das von besonders durchdringenden Orgasmen gekrönt wird. Bei vielen Frauen entsteht sogar ein absolut neues Orgasmusgefühl. Durch seine Technik und Wirkungsweise, die nichts mit herkömmlichen Vibratoren zu tun hat, ist der Womanizer das sanfteste und zugleich stärkste Stimulationsgerät auf dem Weltmarkt. Was ist das Besondere am Womanizer Liberty? Mit dem Womanizer Liberty kommt ein ganz raffiniertes Lovetoy auf den Markt. Die neue Verschlussklappe erlaubt Dir einen hygienischen und sorgenfreien Transport, wodurch sich das Toy besonders gut für unterwegs und auf Reisen eignet. Zusammen mit dem eleganten Design ist der Vibrator ein sehr diskretes und unauffälliges Erotik-Accessoire. Die revolutionäre Stimulationstechnologie Pleasure Air™ ermöglicht Dir durch Druckwellen berührungsfreie Stimulation der Klitoris, wodurch eine Überreizung der Vergangenheit angehört. Zwei Stimulationsaufsätze in unterschiedlichen Größen erlauben Dir zudem den Womanizer individuell an Deinen Körper anzupassen. Als 100% wasserdichter Vibrator kann der Womanizer auch als aufregendes Extra unter der Dusche oder in der Badewanne verwendet werden. Wie wird der Womanizer Liberty benutzt? Durch die raffinierte Pleasure Air™-Technologie ist der Womanizer sehr leicht und körperfreundlich zu benutzen. Spreize die Schamlippen leicht auseinander, damit die Klitoris freigelegt wird. Setze den Stimulationskopf mit leichtem Druck dicht auf die Klitoris auf. Entdecke und genieße ein neuartiges Lusterlebnis mit besonders durchdringenden Orgasmen. Was gibt es sonst noch zu beachten? Verwende für den Womanizer Liberty ausschließlich Gleitgel auf Wasserbasis, da silikonbasierende Gleitmittel dem Material schaden würden. Wie wird das Toy gereinigt? Nach Gebrauch des Womanizers kannst Du den Aufsatz ganz einfach mit ein wenig Wasser und Seife reinigen. Zur Desinfektion eignet sich ein Toy Cleaner. Material: ABS, Silikon (phtalatfrei) Größe: 104mm x 55mm x 48mm Gewicht: 90 g 100% Wasserdicht Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (per USB-Anschluss) USB-Ladekabel mit Magnetstift ist im Lieferumfang enthalten Hinweis: Ladekabel nur über USB an Computer anschließbar. Adapter für Steckdose hier mitbestellen. Laufzeit: 120 Min. Ladezeit: 60 Min. Bedienungsanleitung (DE, EN, FR, ES, IT, JA, KO, PT, RU, ZH)