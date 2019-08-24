INFLUENCED BY THE MODERNIST MASTERS, PARTICULARLY JEAN ARP, THE BRACELET IS FLUID AND FREE FLOWING
CAN BE WORN ALONE OR PAIRED WITH OTHER PIECES
MADE FROM GOLD PLATED RECYCLED STERLING SILVER. FINISHED WITH A HIGH POLISH
ONE SIZE. CAREFULLY APPLIED PRESSURE WILL ALLOW YOU TO SLIGHTLY BEND THE BRACELET TO FIT YOUR WRIST
HANDMADE AND FINISHED BY LOCAL ARTISANS IN LONDON, UK USING THE LOST WAX CASTING METHOD
THIS PIECE WILL BE CUSTOM MADE TO ORDER. PLEASE ALLOW 2 WEEKS FOR PRODUCTION PRIOR TO SHIPPING