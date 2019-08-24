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Bar Jewellery

Wide Ripple Bracelet | Gold Plated

$240.00
At Bar Jewellery
INFLUENCED BY THE MODERNIST MASTERS, PARTICULARLY JEAN ARP, THE BRACELET IS FLUID AND FREE FLOWING CAN BE WORN ALONE OR PAIRED WITH OTHER PIECES MADE FROM GOLD PLATED RECYCLED STERLING SILVER. FINISHED WITH A HIGH POLISH ONE SIZE. CAREFULLY APPLIED PRESSURE WILL ALLOW YOU TO SLIGHTLY BEND THE BRACELET TO FIT YOUR WRIST HANDMADE AND FINISHED BY LOCAL ARTISANS IN LONDON, UK USING THE LOST WAX CASTING METHOD THIS PIECE WILL BE CUSTOM MADE TO ORDER. PLEASE ALLOW 2 WEEKS FOR PRODUCTION PRIOR TO SHIPPING
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by Channing Hargrove