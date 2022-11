We-Vibe

Die Experten von Lovehoney haben sich mit dem weltbekannten Experten von We-Vibe zusammengetan und einen exklusiven ferngesteuerten Vibrator für Paare entwickelt, der Ihnen unglaubliche gemeinsame Empfindungen beschert. Bitte sehr. Als exklusive Zusammenarbeit zwischen Lovehoney und We-Vibe passt dieser schlanke Vibrator während des Geschlechtsverkehrs zwischen Sie und Ihre:n Partner:in, liefert intensive Vibrationen und lässt Ihnen die Hände frei für andere Dinge. Das schlanke, ergonomische Design passt sich Ihrem Liebesspiel an und sorgt für köstliche gemeinsame Stimulation. Entdecken Sie die 10 Geschwindigkeitsstufen und -muster mit der kabellosen Fernbedienung für nahtlose, ununterbrochene Leidenschaft. Dieser We-Vibe X Lovehoney Paarvibrator ist mühelos diskret und kann über USB aufgeladen werden, damit Sie ihn überall benutzen können. Laden Sie ihn 90 Minuten lang auf, um bis zu 2 Stunden lang zu spielen. Dieser fabelhafte Vibrator ist wasserdicht, sodass Sie ihn in der Dusche oder an einem Ort Ihrer Wahl genießen können. Denken Sie daran, den Vibrator mit reichlich Gleitmittel auf Wasserbasis zu befeuchten, um ihn voll und ganz zu genießen. Das sagen unsere Kund:innen... "Wir haben eine solch enge sexuelle Verbindung erlebt, dass unsere Orgasmen für uns beide stark und intensiv waren." "Wenn er einmal sitzt, kann man sich einfach zurücklehnen und das Gefühl genießen." " Eine schöne Auswahl an Frequenzen und Impulsen, um deinem Körper das ultimative Erlebnis zu geben!" Batterie-Warnungen: Knopfzelle (CR2032/CR2016) WARNUNG. AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. Enthält gefährliche Batterien, die innerhalb von 2 Stunden oder weniger zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen können, wenn sie verschluckt oder in einen Teil des Körpers gesteckt werden. Falls sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn der Verdacht besteht, dass die Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingedrungen ist. Bewahren Sie Ersatzbatterien sicher auf. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort und sicher. We-Vibe bietet jetzt eine 2-Jahres-Garantie auf alle Produkte.