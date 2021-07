Dr. Jart+

Water Drop Hydratant Illuminateur

Une formule qui renforce l’hydratation durablement et ravive le teint terne. Cet hydratant léger et rafraîchissant dispose d'un système d'émulsion spécial avec des gouttelettes regorgeant d’ingrédients pour apporter de l'éclat et nourrir la peau. La formule innovante explose en de minuscules gouttelettes d'eau lors de l’application, hydratant instantanément et ravivant l'éclat des peaux ternes et fatiguées. Super Ingrédients: - Hydratation : Acide hyaluronique - Antioxydants : arbutine, extraits de feuilles de théier et de centella asiatica - Renforce la barrière cutanée : Acetyl Hexapeptide-8 - Raviveurs d'éclat : arbutine, phosphate d’ascorbyle de magnésium - Apaisant : extraits de feuilles de théier et de centella asiatica Pourquoi nous l'aimons: Parfait pour tous les types de peau, notamment pour les peaux mixtes à grasses en manque d’hydratation ! Il soulage les peaux sèches et sensibles, apporte de l'éclat et prévient l'apparition des signes de l’âge grâce à un concentré d'antioxydants pour un teint bonne mine.