Verstärken Sie Ihre Styling-Routine mit dem reparativen Volumizing Blow Dry Mist. Erhöhen Sie Ihr Blowout und schützen Sie Ihr Haar vor Schäden, während Sie es stylen - für ein schnelleres, gesünder aussehendes Blowout. Nasses oder trockenes Haar, jeder Haartyp - verstärken Sie Ihr Blowout, ohne dass sich das Haar steif oder klebrig anfühlt. Der volumengebende Blow Dry Mist bleibt unsichtbar und sorgt für lang anhaltende Fülle und Sprungkraft. Das Haar sieht weich, glänzend und gesund aus und fühlt sich auch so an. Feuchtigkeitsresistent. Hitzeschutz. Wichtigste Inhaltsstoffe: Jackfruit-Polysaccharide und hochentwickelte Polymere sorgen für ein weiches Blowout mit lang anhaltender Fülle und bekämpfen gleichzeitig Frizz, so dass sich das Haar geschmeidig anfühlt, ohne zu knirschen oder zu kleben. Jackfruit-Polysaccharide sind langkettige Kohlenhydrate, die den Zellwandmembranen von Pflanzen Struktur verleihen. Auf dem Haar glätten sie es, spenden Feuchtigkeit und schützen es vor zukünftigen Schäden. Außerdem werden sie nachhaltig aus Jackfrüchten gewonnen, die aus der Lebensmittelindustrie stammen, wo normalerweise 70-80 % der verwendeten Jackfrüchte im Abfall landen. Der Jack Tree ist eine nachwachsende Staude, so dass er nicht nachgepflanzt werden muss. Die patentierte OLAPLEX Bond Building Technology™ repariert Schäden und stärkt das Haar auf molekularer Ebene, indem sie gebrochene Disulfidbindungen neu verknüpft. Lipopeptide aus Bambusextrakt beugen Stylingschäden vor und fördern die Haltbarkeit der Frisur, indem sie einen schützenden, kutikulaähnlichen Biofilm über den Haarsträhnen bilden, der Stärke und Struktur für besseren Halt bietet. Erbsenpeptide sind eine hochkonzentrierte und vollständige Quelle von Aminosäuren, die die Haarsträhnen aufpolstern und mit Feuchtigkeit versorgen und gleichzeitig einen antioxidativen Schutz bieten, um schädliche freie Radikale zu bekämpfen.