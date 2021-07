Caudalie

Vinopure Fluide Matifiant Hydratant

Un fluide rafraîchissant pour une hydratation longue durée et anti-brillance. Réduit les imperfections (boutons et points noirs), affine le grain de peau. La peau est hydratée, mate et saine. Bénéfices 93% ont vu leurs boutons et points noirs réduits* *Étude clinique, % de satisfaction, 30 volontaires, 28 jours. Formule : Le saviez-vous ? Notre nouvelle formule est plus matifiante grâce à son extrait de Thé de Java sébo-régulateur et plus hydratante grâce à l'ajout de 6% d'Eau de raisin bio. Engagement Éco-responsable Des packagings 100% recyclables et conçus à partir de verre et de plastique recyclé, pour un objectif zéro déchet*. *Hors pompes et capots multi-matériaux, recyclables uniquement dans les Boutiques SPA Caudalie grâce au partenariat Terracycle. Formule Vegan Sans PEGs, sans parfum synthétique 96% d'ingrédients d'origine naturelle Non comédogène, non photosensibilisant. Testé dermatologiquement. Note Yuka : bon