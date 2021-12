Vichy

Vichy Liftactiv Specialist Peptide-c Anti-age Amp. 30x1.8 Ml

VICHY LIFTACTIV SPECIALIST Peptide-C Anti-Aging Ampullen PZN: 15571553 Inhalt: 18ml VICHY LIFTACTIV SPECIALIST Peptide-C Anti-Aging Ampullen Mit den Liftactiv Specialist Peptide-C Anti-Aging Ampullen erzielen Sie einen hochwirksamen Anti-Aging-Effekt. Die Hyaluron-Pflege spendet sofort Feuchtigkeit und strafft die Haut. Dazu stimulieren Biopeptide und Vitamin C langfristig die Kollagen-Produktion, um Falten und feine Linien zu mindern. Straffen Sie sofort Ihre Haut und mildern Sie Tag für Tag feine Linien und Falten. Die Liftactiv Specialist Peptide-C Ampullen von Vichy vereinen höchste Wirksamkeit. Die minimalistische Formel erzielt mithilfe von hochkonzentrierter Hyaluronsäure, 10 % Vitamin C und Biopeptiden einen hohen Anti-Aging-Effekt. Dadurch stimuliert die Pflege die Zellerneuerung, regt die Kollagen-Produktion an, schützt vor freien Radikalen, polstern die Haut auf und spendet intensive Feuchtigkeit. Die schützende Braunglasampulle ermöglicht dabei die hohe Konzentration der drei wichtigsten Anti-Aging-Wirkstoffe und hält das Konzentrat für jede Anwendung frisch. Durch die Sollbruchstelle ist die Ampulle einfach zu öffnen. Öffnen Sie die Liftactiv Specialist Peptide-C Ampullen an der Sollbruchstelle. Dafür enthält jede Packung einen Applikator, der ebenso ein gezieltes Auftragen des Konzentrats erlaubt. Anwendung: Verwenden Sie die Anti-Aging-Pflege morgens und abends nach der Reinigung auf Ihrem Gesicht, Hals und Dekolleté. Bis zum nächsten Gebrauch können Sie die Ampulle mit dem Applikator und dem Schließflügelchen des Applikators verschließen. Öffnen Sie die Ampulle vorsichtig an der Sollbruchstelle mit dem Applikator. Das Serum kann mit Hilfe des Kunststoff-Applikator schnell und präzise aufgetragen und anschließend wieder verschlossen werden. Wenn die Ampulle ohne den Applikator verwendet werden möchte, wird empfohlen sie an der Sollbruchstelle mit Hilfe eines Kosmetiktuchs zu öffnen. Hauttyp: Alle Hauttypen Sicherheitshinweis: Eine sichere und minimalistische Formel. Die Braunglas-Ampulle schützt die Inhaltsstoffe vor Oxidation. Die Liftactiv Specialist Peptide-C Ampullen von Vichy enthält einen Kunststoff-Applikator zur einfacheren Anwendung, der auf die geöffnete Ampulle gesetzt wird. Dank der Sollbruchstelle an der Ampulle, lassen diese sich zudem sehr einfach öffnen. Der inder Packung enthaltene Applikator ermöglicht eine gezielte und zugleich sichere Portionierung. Des Weiteren kann die Ampulle ganz einfach mit dem Applikator wieder verschlossen werden. Sollten Sie die Ampulle lieber mit einem Kosmetiktuch öffnen wollen, dann öffnen Sie die Ampulle mit dem Kosmetiktuch vorsichtig an der Sollbruchstelle, die weiß an der Ampulle markiert ist. Zusammensetzung AQUA / WATER - ASCORBIC ACID - BUTYLENE GLYCOL - DIPROPYLENE GLYCOL - GLYCERIN - SODIUM HYALURONATE - HYDROLYZED RICE PROTEIN - HYDROLYZED HYALURONIC ACID - HYDROLYZED LUPINE PROTEIN - PENTYLENE GLYCOL Wirkstoffe: Thermalwasser, Ascorbinsäure, (RS)-Butan-1,3-diol, Hyaluronsäure, Natriumsalz, Reisprotein-Hydrolysat, Hyaluronsäure, hydrolysiert, Protein-Hydrolysat (Lupine) Informationen zum Hersteller: L'Oreal Deutschland GmbH Geschäftsbereich VICHY Johannstraße 1 40476 Düsseldorf