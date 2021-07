Manucurist

Vernis Jaune Gold Button

€14.00 €10.00

Buy Now Review It

At Manucurist

On ne trouvera pas plus colza que ce jaune là. Un vrai bouton d’or ! C’est un soleil qui brille sans pareil, enfermé dans sa bouteille. Impérial et aveuglant, ce vernis joue dans la cour des grands.